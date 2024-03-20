«الصحة» تحذر المواطنين من مخاطر التقلبات الجوية خلال الشهر الجاري

حذرت وزارة الصحة المواطنين من مخاطر التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس خلال الشهر الجاري، إذ تتخلله فترات من الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح مصدر في الوزارة أن هذه التقلبات الجوية من أخطر الأوقات خلال العام، إذ تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لضعف المناعة، مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

أكثر الفئات عرضة للخطورة

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الصغار ومرضى الحساسية الأكثر عرضة للإصابة، وتظهر عليهم مضاعفات صحية محتملة، مضيفا: «الشهر دا خطير جدا عليهم بسبب حالة الطقس، ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية يتعرضون للأتربة وحبوب اللقاح وهي موعد تفتح الزهور، ومن أكثر الأمور التي تعمل على تهيج الشعب لذلك هم الفئات الأكثر تضررا من حالة الطقس الفترة الحالية».

وتابع: «الفترة الحالية هي لا شتاء ولا صيف، لذا فهي من أخطر شهور السنة على الفئات التي تم ذكرها، ولا بد أن يراجع مرضى الحساسية وجيوب الأنفية مراجعة الطبيب».

وأكد المصدر أنه في حال إصابة الأطفال لا بد من الحصول على الراحة التامة والعودة إلى الطبيب، والحصول على البروتوكولات العلاجية المووصوفة دون التطرق إلى أي وصفات طبية أو زيادة عدد الجرعات.