محافظ البحر الأحمر: اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتي سفاجا والقصير

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني خطتها للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية وإعداد مخططات استراتيجية لكل القرى على مستوى الجمهورية وعرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لاعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة 2024.

المخطط الاستراتيجي لسفاجا والقصير

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إلى الموافقة على مشروع المخطط الاستراتيجي المقترح العام لمدينتي سفاجا والقصير جنوب البحر الأحمر، مؤكدا اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي سفاجا والقصير، لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، بالتنسيق مع أجهزة مدن سفاجا والقصير، وإدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

الأحوزة العمرانية في البحر الأحمر

وأفاد محافظ البحر الأحمر بعرض المخطط الاستراتيجي على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه في ضوء العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولوائحه التنفيذية وإجراءات ضبط العمران، بهدف حماية أملاك الدولة وعدم التعدي عليها، وتحقيق التطوير الشامل للمنطقة، موضحا أن عملية التخطيط العمراني العام لمدن محافظة البحر الأحمر تهدف إلى تحديد الملامح الأساسية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديث المخطط الاستراتيجي العام كل 5 سنوات على الأكثر.