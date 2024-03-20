أفضل أماكن سحور رمضان في بورسعيد 2024.. أسعار تبدأ من 15 جنيها

يحرص الأهالي على قضاء أجواء رمضانية دافئة خارج المنزل ويبحثون عن أفضل أماكن سحور في بورسعيد 2024، وتتنوع بين الخيم الرمضانية والمطاعم الفاخرة والشعبية وعربات الفول خاصة المطلة على شارع طرح البحر ببورسعيد، ويتفق أغلبية من يذهبون لتناول السحور على الفول والطعمية كوجبة أساسية سواء ساندوتشات أو أطباق بالإضافة إلى الأجبان والبيض والكريب والزبادي.

وتستعرض «الوطن» أفضل أماكن سحور في بورسعيد 2024 برمضان، ويقبل عليها المواطنون للفسحة والخروج في أجواء رمضانية تجذب الصغير والكبير وسط تنوعا اما تقدمه هذه الأماكن من وجبات يحبها الزائرون.

أماكن سحور في بورسعيد 2024

تتنوع أماكن سحور في بورسعيد 2024 منها الشعبية مثل الخيم الرمضانية وعربات فول وأطعمة أخرى بشارع طرح البحر، بسندويتشات تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 75 جنيها، بينما يوجد وجبات متنوعة تبدأ للفرد من 40 جنيها وتصل إلى 120 جنيها في الأماكن الفاخرة مثل بورتو بيلو.

وتوجد أيضا خيم رمضانية مطلة على شاطئ بورسعيد منها شارع دسوقي، وتبدأ أسعار الوجبات فيها من 40 جنيها، فضلا عن الأماكن الفاخرة مثل ديليسيبس بي أو الجراج بحي الشرق التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وبه مطاعم فاخرة وأكشاك على شكل حاويات تقدم وجبات سريعة يمكن للفرد شرائها وتناولها على المساحات الخضراء داخل ديليسيبس باي وتبدأ الأسعار من 50 جنيها.

أنواع أطعمة السحور في بورسعيد

تتميز بورسعيد بعدد من الأطعمة منها الفول المبخر بالزبادي والسجق والبسطرمة والكريمة والبيض المسلوق والطعمية المحشية بالموتزريلا والجبن والكريمة والبسطرمة والبيض الإسبنش والتورينو اسكليت بالإضافة إلى الزبادي والكسبة والمخللات والعسل والطحينة.