يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 22-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الحادي عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 22-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 22-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 22-3-2024، في الساعة 4:29 صباحًا، ومعه بداية صوم اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 22-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في كفر الشيخ

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.