رفع القمامة من محيط خط قطار أبو قير بالإسكندرية (صور)

نفذت شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية أعمال رفع القمامة من محيط السكك الحديدية لقطار أبو قير، إذ تحول إلى أرض فضاء ألقى فيه المواطنون القمامة بعد إيقاف قطار أبو قير.

أزمة تراكم المخلفات داخل حرم السكة الحديد

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الشركة نفذت استجابة فورية لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التي نتجت عن شكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول أزمة تراكم المخلفات داخل حرم السكة الحديد.

وكلف حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كافة القطاعات المعنية بالشركة بتقديم سبل الدعم والتعاون مع المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطن السكندري والعمل علي رفع كافة التراكمات الموجودة بطول حرم السكة الحديد.

رفع القمامة من محيط خط قطار أبو قير بالإسكندرية

وأوضح أنه تم توجيه عدد من المعدات والسيارات اللازمة وتم بدء رفع هذه التراكمات تدريجياً من المناطق المختلفة.