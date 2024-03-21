تحذير من عادة شائعة في رمضان مع أذان المغرب.. لا تفعلها على الإفطار

ينتظر الصائمون لحظة الإفطار لكسر صيامهم وتناول العصائر والمشروبات والأطعمة، كما يلجأ الكثيرون مع أذان المغرب إلى تناول كميات كبيرة من المياه نظرًا للشعور بالعطش الشديد خلال ساعات النهار، وحينها يتناول كميات أقل من الطعام، وهو أمر شائع.

الدكتورة دينا البسيوني، استشاري التغذية والسمنة، قالت لـ«الوطن»، إن تناول كميات كبيرة من المياه وقت الإفطار يؤدي إلى ما يلي:

أضرار تناول كميات كبيرة من المياه وقت الإفطار

- يحدث تلبك في المعدة، لأن المعدة لا يصل إليها أي سوائل أو أطعمة طيلة اليوم، ومع شرب كميات كبيرة مرة واحدة على الريق، تتعرض لصدمة، ويؤدي بذلك إلى حدوث تلبك.

- يزيد من فرصة الإصابة بالكبد الدهني.

- انتفاخ.

- سوء هضم.

- توسيع حجم المعدة.

- ارتفاع ضغط الدم.

بتناول كوب أو اثنين

وتوصي استشاري التغذية بتناول كوب أو اثنين مع تمرة أو اثنين على الإفطار، وهي الكمية الموصي بها، ثم بعدها بدقائق يبدأ الإفطار وتناول الطعام، ويجب توزيع كمية الماء ما بين الإفطار والسحور.

وهناك أيضًا العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، لتحافظ على جسم الإنسان رطبًا، وهي:

- البطيخ.

- الخيار.

- البرتقال.

- الطماطم.

تختلف كميات المياه التي يحتاجها الفرد

وتختلف الكميات التي يحتاجها الفرد من المياه يوميا وخلال أيام شهر رمضان أيضًا، فالنساء تحتاج إلى 9 أكواب يوميًا أو ما يعادل لترين أو لترين ونصف، والرجال تحتاج إلى 13 كوبًا يوميًا، بينما الشباب أي المراهقون يحتاجون من 6 إلى 8 أكواب يوميًا، بحسب استشاري التغذية.