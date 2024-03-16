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قطع المياه عن عدة مناطق في دمياط بسبب كسر ماسورة رئيسية

كتب:

سلامة عامر
11:08 ص | السبت 16 مارس 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه عن مناطق شطا وغيط النصارى والسيالة، نتيجة لكسر مفاجئ في خط مياه رئيسي 450 مم على طريق المحور، ما أدى لتوقف محطة مياه عزب النهضة.

عطل مفاجئ في محطة المياه

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، اعتذارا للمواطنين بسبب العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، موضحة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إلى أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

توفير سيارات مياه للمناطق المتاثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قيامها بتوفير سيارات مياه، يمكن طلبها من خلال الخط الساخن، حيث يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أي شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم 125 من أي خط أرضي أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01013019333.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.