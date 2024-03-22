يتطلع الأهالي بمعرفة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

بحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق 12 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:33 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيتم رفع آذان المغرب في المنيا في تمام الساعة 6:10 مساءا، وستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 13:57، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون آذان الظهر في تمام الساعة 12:4 مساءا، العصر 3:32 مساءا، المغرب 6:10 مساءا، والعشاء 7:26 مساءا.