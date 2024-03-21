خناقة حزلقوم ونفادي بعد الاستيلاء على الكنز في الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا مثيرة وكوميديا كان أبرزها مشادة كبيرة وقعت بين حزلقوم «أحمد مكي»، ونفادي «حاتم صلاح»، بعد أن اكتشف الأخير أن داخل الصندوق غطاء زجاجة مياه غازية.

خناقة حزلقوم ونفادي

واشتبك حزلقوم مع نفادي بسبب الصندوق بعد أن اكتشف الأخير أن داخل الصندوق داخل البنك، وبعد العديد من الأحداث، غطاء زجاجة، وقال نفادي: الله عليك ياحزلقوم هذا ذوقي في النهايات، إنتوا كيف لم تقدروا قيمة الكنز تسمحلي أنول الشرف وألمس حته الآثار دي لو عجلة روبي مش كده ضيعتني.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.