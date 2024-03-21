دينا لـ«ع المسرح»: حياتي إذا كانت مسرحية سيكون اسمها «حب الحياة»

أجابت الفنانة الاستعراضية دينا، على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب، عن إمكانية أن تكون حياتها رواية على المسرح؟، قائلة: «ما الحياة إلا مسرح كبير، وحياتي يمكن أن تكون رواية، لكنها رواية صعبة، بها أجزاء صعب تصديقها، لأن الواقع أصعب كثيرا من حكايات الأفلام والمسلسلات».

حياة دينا تسمي بمسرحية حب الحياة

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على قناة «الحياة»، أن هناك أشخاصا مروا بمواقف أصعب من ما مرت به هي بكثير، لكنها قدرات، مشيرة أن حياتها لو مسرحية يمكن تسميتها بـ«حب الحياة».

دينا: أنا ضد مسلسلات السيرة الذاتية

وأشارت الفنانة دينا، إلى أنها ضد كل المسلسلات والأفلام التي تقوم على تمثيل قصة حياة شخص، لأنهم يتجاهلون أجزاء مهمة في القصة تجعلها ضعيفة، لافتة إلى أن أصعب اللحظات التي يمر بها الشخص هي التي تجعل له شخصية يحبها أو يكرهها الناس، مواصلة: «لو شلت من الرواية فصل، مش هتبقى هي الحقيقة والصورة الكاملة للشخصية».