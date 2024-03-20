سولاف فواخرجي تستعيد ذكريات وفاة والدها في برنامج «ع المسرح»: «اتصدمت»

بنبرة يملؤها الحزن والحنين استرجعت الفنانة سولاف فواخرجي، ذكرى وفاة والدها، خلال استضافتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» المذاع عبر قناة الحياة، لافتة إلى أنه توفى إثر خطأ طبي في المستشفى، ما جعلها تعيش حالة من الغضب والحزن الشديد تجاه الممرضة التي تسببت في هذا الخطأ.

خطأ طبي تسبب في موت والدها

شاعت الكثير من الأقاويل حول رغبة الفنانة سولاف فواخرجي الانتقام من الممرضة التي تسببت في انتقال والدها إلى الرفيق الأعلى لدرجة التفكير في القتل، بحسب ما قالته الإعلامية عبد الوهاب، موجهة لها سؤال عن حقيقة ذلك، وجاء رد سولاف: «أكيد مكنتش هتوصل معايا للقتل.. ده كلام اتقال في لحظة انفعالية.. لما تلاقي حد غالي عندك فجأة راح ممكن تفكري في أي حاجة».

عدم قدرة سولاف فواخرجي على السماح

وواصلت سولاف فواخرجي، أن علاقتها قوية وعميقة مع أهلها، وتعتبر والدها أغلى شخص في حياتها، لذا جاءت صدمة وفاته بتلك الطريقة كبيرة عليها: «عيشت حالة صعبة.. الخطأ كان سخيف وغير مقبول»، ووجهت لها الإعلامية منى عبد الوهاب سؤال إذا كانت سامحت الممرضة المُتسببة في وفاة والدها، فجاء ردها: «عند الله.. ده قدر و رب العالمين بيقدر يسامح لكن أنا مو قادرة اعمل شى.. والموضوع بيوجعنى لحد الآن».

يذكر أن برنامج ع المسرح، انطلق بثه مع بداية شهر رمضان المُبارك، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر ثلاث قنوات وهم قناة الحياة 6:20 مساء، قناة الأولى المصرية الساعة 8:15 مساء، قناة CBC 1:30 بعد منتصف الليل.