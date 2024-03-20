أنا مريضة تعلق.. سلاف فواخرجي في ع المسرح مع منى عبد الوهاب

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنها مريضة بالتعلق، ولا ترى في التعلق شيئا من العيب، بل بالعكس التعلق هو جزء من الحب، ما دام نتعامل معه بطريقة إيجابية.

وأكدت في لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، أن التعلق بالأشخاص والأماكن والذكريات شئ جميل، واليوم أن تجد شخصا في مجتمعنا وسط كل الظروف الصعبة المحيطة يُحب ومُتعلقا فهو شئ نادر جدًا.

وأضافت فواخرجي أن حرارة الحب من المُمكن أن تؤذي الحب، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، وحالة الانفصال التي مرت بها معه، قالت إن حفاظًا على هذا الحب كان لابُد من الانفصال، والحب حتى في الانفصال يزداد بيننا، لأنه حب حقيقي.