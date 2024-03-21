القبض على 6 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ«تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية» بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ«100 مليون جنيه تقريبا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.