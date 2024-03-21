تفاصيل محاكمة «الزعيم» في الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8.. ماذا قال حزلقوم للقاضي؟

اضطر حزلقوم، خلال الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، لتسليم نفسه وإنقاذ العصابة من الورطة التي حلت بهم بسببه بعد سطو البنك بسبب صندوق.

تفاصيل محاكمة حزلقوم

وخلال تواجد حزلقوم في القفص بالسجن، حكى للقاضي أن سبب السطو على البنك كان لأخذ شيء يخصه، وهو الصندوق الذي اشتراه من المزاد وتمت سرقته، وقبل نطق القاضي بالحكم دخل الكبير وقدم شهادة معاملة حزلقوم معاملة أطفال وأنقذ شقيقه من السجن، ويتم الحكم عليه بشهر بسبب دفع مبلغ كبير في غطا زجاجة مياه غازية.

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مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدد كبير من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح وغيرهم.