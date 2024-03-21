حكاية شهيرة راضي وزوجها مع 3 أبناء من ذوي الإعاقة.. كرمهم الرئيس السيسي

دقائق معدودة وقف فيها هو وزوجته إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار بينهما حديث لم يستمر طويلا، ولكن كان يحوي كلمات مختصرة تشمل في مضمونها رحلة طويلة من الكفاح والتعب، لتتكلل بتكريم الأم إلى جانب زوجها من الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

رحلة شهيرة راضي

«الأم المثالية لابن من ذوي الهمم.. شهيرة راضي من مرسى مطروح»، بهذه الكلمات نطقت الإعلامية جاسمين طه اسم زوجة أحمد محمد، لتعلو المنصة وتُكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي طلبت أن يكون زوجها إلى جانبها أثناء التكريم وهو ما رحب به الرئيس مباشرة.

لم يتمالك أحمد محمد نفسه من الفرحة الغامرة التي سيطرت عليه أثناء التكريم ليدور حوار بينه وبين الرئيس السيسي يلخص رحلة التي سطرت سنوات من التعب مع أبناءه الثلاثة.

تزوج أحمد محمد، 65 سنة، من شهيرة راضي ابنة خالته، سنة 1986، وأنجب منها 3 أطفال، وقطن بمحافظة مرسى مطروح، يعانون من إعاقات ذهنية وحركية نتيجة ضمور في خلايا المخ، ليبدأ رحلة طويلة من المعاناة تستمر حتى الآن.

إنجاب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

أنجب أحمد محمد أول طفل سنة 1989، وكانت أمنيته في أن يُنجب طفلين فقط، فبعد أن أنجبت زوجته شهيرة راضي، أول طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت الاتجاه لوسائل منع الحمل والتي لم تُفلح وأنجبت فتاة ثالثة من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا: «رضينا بأمر ربنا»، بحسب ما رواه لـ«الوطن».

خلال رحلة أحمد محمد الذي يعمل في محل خاص «بعمل نسخ مفاتيح»، أجرى لأبنائه عمليات جراحية عديدة كالمياه البيضاء وزرع عدسات وتطويل أوتار لأبنائه الثلاثة: «صرفت عليهم 500 ألف جنيه للعلاج حتى الآن والحمد الله على كل شيء».

حواره مع الرئيس السيسي

لم يمل أحمد محمد من فكرة مراعاة أبنائه رغم إعاقتهم التي تمنعم غالباً من فعل أي شئ، فقرر تجهيز المنزل بكل وسائل الترفيه: «عملت ليهم البيت بكل وسائل الترفيه على الأقل يحركوا نفسهم شوية»، لافتاً إلى أنه قدم على مسابقة الأم المثالية بالـ «صدفة» وليس هدفه المال.

لشهيرة راضي دور مختلف في رحلة زوجها مع أبنائه: «شايلة 3 أهرامات فوق راسها وتعبت معاهم ولا زالت»، هكذا عبر أحمد محمد في حديثه لـ«الوطن».

الدقائق المعدودة التي وقف فيها أحمد محمد وزوجته على المنصة للتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي دار بينهم حواراً بسيطاً مليئاً بالعزيمة: «قولت للرئيس أنا معاها قالي باين عليك وقولتله ربنا عوض صبري خير بتكريمك لينا»، مستطرداً: «أعصاب رجلي شدت عليا من كتر فرحتي بتكريم الرئيس».