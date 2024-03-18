بالأسماء.. القائمة الكاملة للأمهات المثاليات في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي القائمة الكاملة لأسماء الأمهات المثاليات على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنَّ الأم المثالية على مستوى الجمهورية من محافظة الدقهلية وتُدعى أنيسة فريد منصور، والثانية من محافظة كفر الشيخ وتُدعى وفاء أحمد محمد، والثالثة من محافظة مرسى مطروح وتُدعى تيسير محمود دهيم.

الأم المثالية على مستوى الجمهورية

وأوضحت الوزارة أنَّ القائمة الكاملة لأسماء الأمهات المثاليات على مستوى جميع المحافظات، تضم أسماء الأمهات، مثل أميمة طلعت علي السيسي بالمنوفية وإلهام عبدالحميد بالغربية، ونجلاء مستجير ببورسعيد، وعبير عابس بالإسماعيلية وعرب حسن علي بالبحيرة، والسويس فاطمة السيد منصور.

كما شملت قائمة الأمهات المثاليات ابنة من ذوي الهمم مثل شهيرة راضي محمد من محافظة مرسى مطروح، وشادية عبدالحكيم من الغربية، وأم بديلة من محافظة الجيزة وهي فرح حسين عبدالقادر عمر، وأم تمكين اقتصادي ومن قرى حياة كريمة وهي من محافظة أسيوط وتُدعى كوثر محمود إبراهيم.

شخصيات مكرمات

كما تضم القائمة أم شهيد شرطة وهي هدى عبدالحميد حسين، وأم شهيد قوات مسلحة وتُدعى صباح دياب سيد أحمد، فضلاً عن شخصيات مكرمات على هامش الاحتفالية لتميزهم من مبادرة «لا أمية مع تكافل» وهي من محافظة أسيوط وتُدعى أمل علي حسن، وأم رائدة اجتماعية وهي من محافظة المنوفية وتُدعى مرفت توفيق غانم.

القائمة الكاملة لأسماء الأمهات المثاليات