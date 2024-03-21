دينا لـ«ع المسرح»: «ابني معندوش مشكلة مع عملي»

قالت الفنانة دينا، ابني معندوش مشكلة مع الرقص كفن، وهو مبيحبش يتفرج لأن سنه بيحكم عليه أنه يسمع مزيكا مختلفة، ومعندوش مشكلة تماما مع عملي كراقصة».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب: «مرة ابني شافني وهو صغير وأنا برقص، قالي أنتي أحلى من هانا مونتانا»، مضيفة أنها كانت تحب والدها جدا وعندما توفي لم تصدق الخبر من الصدمة والحزن.

الرقص عمل كغيره من الأعمال

وتابعت: «لو اعتذرت عن شغلي كل لما أبقى متضايقة فأنا كدا مش هشتغل، أنا بعتبر أنه شغل وعمل كغيره من الأعمال، هدفن وآخذ العزاء وتاني يوم هنزل شغلي عادي زي أي موظف».