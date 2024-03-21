«برنامج حياة كريمة» يكافئ عامل مسجد بـ 50 ألف جنيه.. ما السبب؟

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لعامل بأحد المساجد.

وقال العامل: «أنا كنت عاملا في أحد الجوامع، وتوقفت عن العمل منذ العيد الكبير، وعايش بالمعاش 2600 جنيه، والحمدلله على نعمة ربنا».

وفي البداية قدم الإعلامي أيمن مصطفى 500 جنيه للعامل فرفض قائلا: «أعطهم لشخص آخر يكون محتاج هذا المبلغ، أنا ربنا رضاني قبل ما أشوفك، واحد جه اداني 200 جنيه».

مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه

وقابل «عامل المسجد»، أثناء جولته سيدة تبكي لأن بضاعتها وقعت على الأرض فأعطاها من المبلغ، الذي حصل عليه، فكافأة الإعلامي أيمن مصطفى بمكافأة مالية 50 ألف جنيه وميدالية أبطال حياة كريمة.

تعجب عامل المسجد، وشكر الله وقال: «سبحانك يا رب ألف حمد وشكر ليك يارب».