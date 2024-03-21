تفاصيل برنامج «مدد» لـ عبد الفتاح مصطفى.. يتناول مهن الصحابة في عهد النبي

حصد برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمذاع عبر قناتي «الحياة» و«الناس» الكثير من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال شهر رمضان، ويُعد برنامجًا فريدًا من نوعه حيث يُقدم محتوى دينيًا بلغة حوارية بسيطة تُلامس القلوب والعقول.

تفاصيل برنامج مدد على قناة الحياة

يتناول برنامج مدد مهن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتم تخصيص حلقة لكل مهنة على مدار أيام الشهر الكريم، وتتنوع هذه المهن لتشمل مهنًا مثل البواب والنجار والسكرتير، مع تسليط الضوء على صفات أصحابها وكيف وظفوها في خدمة الإسلام.

ويُقدم البرنامج أيضًا حكايات ملهمة عن بعض الصحابة، مثل مهنة رجل الأعمال من خلال قصة عثمان بن عفان، والمخطط الاستراتيجي للحرب من خلال قصة سلمان الفارسي، والسفير أو الدبلوماسي من خلال قصة جرير بن عبد الله، والمعلم أو الأستاذ من خلال قصة سيدنا أبي سعيد الخدري.

ويُقدم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى البرنامج بأسلوبه المميز، حيث يُضفي ضيوفه على الحلقات جوًا من الروحانية والإيمان بالمدح والإنشاد والابتهالات، ويدور النقاش حول القيم والمبادئ التي يمكن استخلاصها من قصص الصحابة.

موعد عرض برنامج مدد على قناة الحياة

يُعرض برنامج «مدد» طوال شهر رمضان، على قناة «الحياة» في الساعة الـ1ظهرًا، وعبر قناة «الناس» في الساعة 12:30 صباحًا، ويأتي ضمن الخريطة البرامجية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2024.