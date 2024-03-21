دينا لـ«ع المسرح»: «لو الإنسان رضي عن حياته هيشوف الدنيا جميلة»

أوضحت الفنانة دينا، أنها لا تحب أن تحكم على الغير، مؤكدة أن «لو الإنسان رضي عن حياته سيرى الدنيا جميلة، ولا يفرق معه آراء الناس على حياته»، قائلة إنها لا تتغير فهي نفس الشخص الذي يتواجد أمام الكاميرا وخلفها.

اللحظة التي جمعت الفنانة دينا بوالدتها

وتابعت «دينا»، في حوار ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع على قناة «الحياة»، أن اللحظة التي التقت فيها بوالدتها، كانت مليئة بالبكاء والفرح في آن واحد، موضحة أنها كانت حالة من الحب والسعادة الكبيرة، لافتة إلى أن هذه الحالات تترك داخل الإنسان مشاعر مختلفة، «هذه المشاعر التي من خلالها تقدري تحسي باللي اتحرمت من والدتها أو التي قابلت والدتها بعد غيات وتقدري تحسي بالوجع أيضا لأنك اتوجعتي في غياب الأم».

الحياة من وجهة نظر الفنانة دينا

وأضافت أن الحياة عبارة عن مجموعة من الوجع المختلف، قائلة: «الدنيا بتوجعك أكثر ما هتفرحك، ولكن المهم أنك تطلعي من هذا الوجع بحالة حلوة ومشاعر جميلة».