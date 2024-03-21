ملخص الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8.. الكبير ينقذ حزلقوم من السجن

بدأت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بسقوط طبازة من سطوح البنك واعتقدت الشرطة أن العصابة هي التي رمته.

حزلقوم ينجح في فتح الخزنة

وبعد سقوط طبازة جرى حزلقوم لفتح الخزنة، وينجح في الحصول على الصندوق الذي يفاجأ هو وأفراد العصابة أن بداخله غطا زجاجة مياه غازية وتكون الصدمة للجميع، وبعدها يتصل حزلقوم بجوني للمساعدة على الهروب وبعد إخباره بتنفيذ خطة الهروب من المجاري يتذكر أن ورقة الخطة مع طبازة الذي سقط، ليتفق مع الرهائن وباقي أفراد العصابة أنه سيسلم نفسه، وعليهم الخروج جميعا وكأنهم رهائن.

القنوات الفضائية تلتقي الرهائن

وبمجرد خروج الرهائن من البنك وجدوا القنوات الفضائية في انتظارهم وبدأ يحكون عن مدة تواجدهم في البنك، ليشتكي العترة من مربوحة ومعاملة زوجة الأب، وتشتكي مربوحة من العترة، وتقتحم الشرطة البنك ويتم القبض على حزلقوم.

حزلقوم في المحكمة

وفي المشهد الأخير يتواجد حزلقوم خلف القضبان ويعرف للقاضي أن سبب سطوه على البنك هو أخذ الصندوق الذي سُرق منه، وقبل حكم القاضي يدخل الكبير ويقدم شهاده تثبت معاملة حزلقوم معاملة أطفال ويتم تخفيف الحكم عليه بشهر فقط.