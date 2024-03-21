دينا لـ«ع المسرح»: الحياة جعلتني أدفع ثمن كل شيء فعلته

قالت الفنانة دينا، إنّ أختها «ريتا» أقرب الناس لقلبها والمفضلة لها لأنها تفهمها وتعرف عنها كل شيء، مؤكدة حبها لإخواتها من الأب أيضا.

علاقة الفنانة دينا بوالدتها

وأضافت «دينا»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «الأم هي اللي بتوصل أكثر من الأب لأنه دايما مشغول ومش فاضي، وأنا في البداية أمي مكانتش موجودة ومش هي اللي ربيتني، بس أنا طالعة أكثر واحدة شبهها في كل شيء».

وأكدت أنها منذ أن كانت صغيرة، كانت تصل لكل ما تريده بكل الطرق الممكنة، موضحة: «كنت لو عايزة جزمة جديدة، أفضل أبوظ في جزمي كلها عشان أجيب اللي عايزاه»، مؤكدة أنه لم يكن أحد يقدر على محاسبتها فيما تفعله، ولا هي تقوم بمحاسبة نفسها، ولكن الحياة جعلتها تدفع ثمن كل شيء فعلته.