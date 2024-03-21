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دراما المتحدة

دينا لـ«ع المسرح»: راضية بكل شيء في حياتي دون أي تغيير

كتب:

منة شبانة
07:35 م | الخميس 21 مارس 2024
الفنانة الاستعراضية دينا

الفنانة الاستعراضية دينا

قالت الفنانة دينا، إنّ دائمًا أسوأ ما في الحياة هو أحلى ما فيها، مؤكدة أنها راضية بكل شيء في حياتها كما هي، دون تغيير، كما أنها لديها حالة رضا كاملة بما هو قادم في الحياة.

وأجابت دينا، على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال برنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، حُرمتِ من الأمومة بفعل فاعل؟، قائلة، مقدرش أقول بفعل فاعل، جدي كان يعتبر أن المرأة المطلقة ماتت، وهذه هي العقلية التي كان يفكر بها، لذلك أنا لا ألقي اللوم عليه.

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وتابعت: «كل اللي حصل في حياتي مسابش في قلبي كره، لا أنا فضلت أحب جدي وأمي لأن أنا عذرت كل واحد علي اللي عمله، فلا تسألوا الناس ولكن أسألوا الظروف كما قال إحسان عبد القدوس، فظروف حياة كل شخص هي التي تحكم عليه لفعل أشياء معينة، وبيبقى شايف أن ده الصح من وجهة نظره».

وواصلت: «زمن جدي كان فيه الست اللي بتطلق يعني ماتت، مكنش في وقتها طلاق لكن دلوقتي نسبة الطلاق أكبر من نسبة الزواج، لذلك أنا مش هقدر أظلم أمي ولا هقدر أظلم جدي وأنا بشوف أمي ست قوية وقدرت تعيش حياتها كلها بطريقتها».

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بقلم منة شبانة