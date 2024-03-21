دينا لـ «ع المسرح»: والدي لم يعترض على انضمامي لفرقة رضا في طفولتي

قالت الفنانة دينا، إننا نكتسب طعم الحياة من مزيج الحزن والفرح، مشيرة إلى أن لحظات الوجع في الحياة أكثر من لحظات الفرح.

طعم الحياة مزيج من الحزن والفرح

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلة: «طعم الحياة يأتي من الحزن والفرح، والحياة عامَة عبارة عن شوية أوجاع، الحياة توجعنا أكتر ما تفرحنا، ولكن المهم أن نستغل الوجع بحالة حلوة».

وبالحديث عن والدها، قالت: «والدي كان متطور شوية لإنه عاش فترة في إيطاليا وسابني أدخل فرقة رضا للرقص، ووافق جدًا أني أدخل في فرقة رضا، وكنت بتمرن منذ أن كنت طفلة في عمر 9 سنوات، ولم يكن معترضا على شيء وعندما وصلت لسن 15 بدأ يعترض حتى على الفن الشعبي».

وتابعت: «والدتي كانت تثق بي، ووالدي كان خايف عليا، وبدايتي فى الرقص كانت في إجازة الثانوية العامة، والدي لم يكن يتصور بأني هكمل دراستي، لكن أنا كنت عايزة أحط الرقص الشرقي في حتة حلوة ومكانة محترمة، يحترمها كل الناس، وكانت من أولوياتي أني أكمل الجامعة، وأكمل دراستي عشان عايزة أثبت للمجتمع إن الرقص مش حاجة وحشة وبثبت دا لغاية النهاردة، وبراعي تصرفاتي جدًا».