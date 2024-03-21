دينا تكشف لـ«ع المسرح» مع منى عبد الوهاب سرا خطيرا في طفولتها

«ما الدنيا إلا مسرح كبير»، هكذا وصفت الفنانة دينا، حياتها الشخصية، مؤكدة أن حياتها رُبما تصلح رواية مسرح لكنها ستكون رواية صعبة وقاسية، وإنها إذا اختارت عنوانا لتِلك الحياة سيكون عنوانها «حب الحياة».

قصة إخبارها بوفاة والدتها

وقالت «دينا» في لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة الحياة، إن من الفصول الصعبة في حياتها هو إخبارها وهي طفلة في عمر الخمس سنوات أن والدتها توفيت، من قِبل جدها، والد والدها، ثم اكتشفت وهي في مرحلة المراهقة أن والدتها مازالت حية، لكنها سامحت جدها وتفهمت الظروف المحيطة لأنه في هذا الزمن السيدة المُطلقة كان يعتبرها الآخرون ميتة.

وأضافت «دينا»، أن اللقاء الأول مع والدتها كان مليئا بالبكاء والضحك والفرحة والحزن على ما مضى.