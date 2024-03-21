الوداد ضيفا على مولودية وجدة ضمن مؤجلات الجولة الـ22 في الدوري المغربي

يستضيف فريق مولودية وجدة نظيره الوداد الرياضي، على الملعب الشرفي بوجدة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع ال22 في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وستذاع على القناة الرياضية المغربية.

ويدخل فريق مولودية وجدة، مباراة الوداد الرياضي، بخسارة في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم، أمام المغرب التطواني، بهدف دون رد أحرزه اللاعب هلال الفردوسي، من ضربة جزاء، في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني للمباراة التي جمعت بين الفريقينن على الملعب الشرفي بوجدة.

ويحتل فريق مولودية وجدة، المركز الخامس عشر وقبل الأخير في ترتيب فرق الدوري المغربي برصيد 21 نقطة.

في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المغربي، تعادل الوداد، خارج ملعبه سلبيا مع يوسفية برشيد في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب برشيد البلدي.

الوداد يحتل المركز الخامس بالدوري المغربي

وبرصيد 34 نقطة، يحتل الوداد الرياضي، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المغربي.

الجيش الملكي يتصدر الدوري المغربي

ويواصل الجيش الملكي، تصدره لجدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم «إنوي»، برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني ب54 نقطة.