دينا: «حضرت دراسات عليا في الفلسفة.. وأراعي حدود المجتمع الشرقي»

قالت الفنانة دينا إنها بدأت الرقص الشرقي في إجازة الثانوية العامة، قبل أن تدخل مرحلة الجامعة، وفي الجامعة كانت دينا مشهورة، لكنها دائمًا ما كانت وحتى اليوم تُراعي حدود المجتمع الشرقي في أفعالها وتُحافظ على صورتها أمام الناس.

موقف والدها من الرقص الشرقي

وأضافت «دينا» خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «ع المسرح»، أن والدها كان صديقها جدًا لكنه كان يرفض عملها بالرقص الشرقي، خوفًا منه أنها ستترك الدراسة، وعلى الرغم من أنه كان صعيديًا لكنه كان متطورًا أكثر في أفكاره نظرًا لقضاء فترة من حياته في إيطاليا ووافق في طفولتي دخول فرقة رضا والرقص الاستعراضي، لكنه اعترض على الرقص الشرقي.

الرقص الشرقي ليس سيئا

وأضافت «دينا» أن على عكس والدها كانت والدتها مُتفهمة وواثقة فيها لأبعد حد، لذلك قاطعني والدي عامين، لكنني أصريت على استكمال الدراسة، مؤكدة: «كنت عايزة أحط الرقص الشرقي في حتة محترمة»، وبعد احتفاء الآخرين بي قررت عمل دراسات عليا في الفسلفة محاولة مني أن أثبت للمجتمع أن الرقص الشرقي ليس سيئا.