يواصل الفنان أحمد مكي خلال مسلسل الكبير أوي 8، مغامراته وسط أحداث مثيرة بعد انتهاء الحلقة 11 بنجاح حزلقوم في استرجاع الصندوق، ليبدا غدا حكاية جديدة، ونستعرض في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 12

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 12 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا منها نجاح حزلقوم في الهجوم على البنك لسرقة الصندوق الخاص به والذي سرق منه في المزاد، ولكنه نجح في استرجاعه بمشاركة فريق من أهالي المزاريطة ومكون من مربوحة، جوني والعترة وهجرس ونفادي وطباظا.