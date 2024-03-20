اعرف موعد شم النسيم 2024.. فصل الربيع يبدأ غدا

يرتبط فصل الربيع وموعد شم النسيم 2024 في أذهان الناس بتفتح الزهور، واعتدال درجات الحرارة نسبيا، وإتاحة الفرصة للخروج من حالة التقلبات الجوية مع شم النسيم.

ومع بداية فصل الربيع يوم 21 مارس من كل عام، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر (إلى 20 يوليو من العام الجاري)، وهو فلكيا يسبق موعد شم النسيم 2024.

موعد شم النسيم 2024

ومن الظواهر الفلكية المرتبطة بموعد فصل الربيع وشم النسيم 2024، حدوث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس، حيث يتساوى طول الليل والنهار في هذا اليوم، على أن يكون اليوم التالي 21 مارس هو موعد بداية فصل الربيع فلكيا، في حين يكون موعد شم النسيم 2024، الاثنين 6 مايو المقبل.

ظواهر فلكية في فصل الربيع

وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان عن ظاهرة حدوث الاعتدال الربيعي إنه يحدث يوم 20 مارس، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما.

ويرتبط بداية فصل الربيع في مصر بعيد الأم، أما موعد شم النسيم 2024، فسيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين.