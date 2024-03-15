موعد شم النسيم 2024.. فصل الربيع يقترب ويصاحبه تقلبات جوية

ينتظر الجميع موعد الاعتدال الربيعي ودفء الجو بعد أيام من انخفاض درجات الحرارة وفصل الشتاء، إذ يبدأ فصل الربيع بعد أيام ومعه ينتظر المصريون موعد شم النسيم 2024، للخروج والاحتفال في الحدائق والمنتزهات، وهي عادة منذ أيام الإنسان المصري القديم.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد شم النسيم 2024، وسيكون يوم 6 من شهر مايو المقبل، أي بعد أقل من شهرين تقريبًا، بينما سيبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء 20 مارس وسينتهي يوم الخميس 20 يونيو.

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، سيكون موعد شم النسيم 2024 الاثنين 6 مايو، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس 9 مايو.

وبعد الحديث عن موعد شم النسيم 2024، يبدأ فصل الربيع الساعة 05:08 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، ثم يحل الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية.

تقاليد الاحتفال بشم النسيم

وشم النسيم هو أقدم احتفال شعبي في التاريخ، بدأ عند القدماء المصريين منذ نحو 5 آلاف عام، وتم تسميته شم النسيم نسبة إلى كلمة فرعونية اسمها «شمو»، وكي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وتم إضافة كلمة «شمو» إلى النسيم، لارتباط فصل الربيع باعتدال الجو والنسيم، كما يصاحب هذا الاحتفال أيضًا الخروج إلى الحدائق والمنتزهات العامة والاحتفال بجمال الطبيعة.

تقلبات الجوية يوم 17 مارس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن فصل الشتاء مستمر رغم ارتفاع درجات الحرارة، كما ستبدأ حالة التقلبات الجوية بداية من يوم 17 مارس الجاري، كما أكدت أن فصل الربيع يشهد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة وتكثر فيه التقلبات الجوية.

وكان فصل الشتاء 2024 بدأ يوم 23 ديسمبر الماضي واستمر لمدة 89 يومًا حيث تأتي نهايته في 20 مارس الجاري.