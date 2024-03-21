الحاجة فرح الأم المثالية البديلة بعد تكريمها من الرئيس: طلبت زيارة بيت الله الحرام

سعادة غير محدودة، سيطرت على فرح حسين، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية للأم البديلة، أثناء تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في احتفالية يوم المرأة المصرية: «مبسوطة وسعيدة وكنت متفائلة خير من بداية التقديم على مسابقة الأم المثالية».

حوار الحاجة فرح مع الرئيس السيسي

وقالت فرح حسين لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بتشجيع الأمهات وأن يكون لديهم إرادة دائماً، مُشيدة بنصائحه على تربية الأبناء بشكل صحيح والحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة، خلال كلمته اليوم بالاحتفالية.

ما إن وصلت فرح حسين إلى المنصة للتكريم، ودار بينها وبين الرئيس السيسي حوار لم يتجاوز بضعة دقائق، طلبت منه خلاله بزيارة بيت الله الحرام: «طلبت منه كده وقالي حاضر».

بداية رحلتها كأم بديلة

أما عن رحلة فرح حسين، كأم بديلة، وصفتها بالـ«حلوة والصعبة»، موضحة أنها تزوجت من أحد أقرابها لرعاية أبنائه الأربعة بعد وفاة زوجته الأولى: «خدتهم أطفال في ابتدائي وإعدادي وكنت حريصة على تربيتهم أحسن تربية»، موضحة أنهم تعلموا وحصلوا على مؤهلات عليا ومتوسطة ما بين الدبلوم والتجارة.

ظلت ترعى فرح حسين، الأبناء حتى بدأوا يكونوا أسرا جديدة لهم، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً تعملوا وتخرجوا من كليات «قمة» كالطب والهندسة، والبعض من أحفادها في مرحلة التعليم قبل الجامعي.