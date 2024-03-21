مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر.. إسعاد يونس ترفض التمثيل مع عمرو يوسف

احتفلت «إنجي» التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية، بخطوتها على كريم الذي يؤدي دوره الفنان «صدقى صخر» في أحد الأماكن الخاصة بالسهرات الليلية وسط حضور العائلة.

وشهد حفل الخطوبة الذي تخلل مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر، أجواء من البهجة والفرح، حيث فاجئ كريم إنجي بالشبكة دون أن تختارها، مؤكدا لها أن ذوقه لا شك فيه وبالتأكيد سيعجبها.

ملخص مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر

وعلى هامش الخطوبة، قرر شريف بعد إصابته إصابة تستدعي التدخل الجراحي وغيابه عن اللعب للأهلي لمدة 6 أشهر، أن يتناول مشروبات كحولية حتى ينسى ما حدث له، وعندما يعرف والده يحاول توبيخه ولومه ثم يتحدث معه بهدوء، بأن هذا ليس مبرر وعليه ألا ييأس.

وفي نهاية الحلقة الحادية عشر من مسلسل كامل العدد+1 تواصل الفنان عمرو يوسف مع «حياة» إسعاد يونس، وعرض عليها دورا فنيا في فيلم سينمائي وأن تجسد دور أمه، ولكنها رفضت بحجة عدم وجود وقت، ولكن يطلب منها زوجها أن توافق على ذلك.