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دراما المتحدة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. هل يتقدم سيف لخطبة ابنة شريف سلامة؟

كتب:

إسراء حامد محمد
03:00 م | الخميس 21 مارس 2024
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

منذ بدء الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، أظهرت الأحداث دخول فريدة ابنة شريف سلامة الجامعة، ومنذ التحاقها بها تقرب منها أحد زملاءها في الجامعة الذي يكبرها في السن بـ3 سنوات ويدعى سيف، الأمر الذي أزعج والدها الدكتور أحمد أحمد كثيرا، ما جعله يمنعها من مقابلته أو الحديث معه، ليحترم سيف رغبة والدها في ذلك ويمتنع عن الحديث معها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

وعندما امتنع سيف عن الحديث مع فريدة شعرت ببعده عنها، ما جعلها تتحدث إليه وتخبره أنّها تشعر بأنه يتهرب منها، ولكنه يخبرها أن ذلك بسبب حديث والدها معه ورغبته في الابتعاد عنها وعدم التقرب إليها في مسلسل كامل العدد، وعندما شعر سيف بانزعاج فريدة ذهب إلى والده وأخبره أنه يريده أن يذهب للدكتور أحمد والد فريدة لطلب يدها للزواج، وهذا ما سنتابع أحداثه في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.

وعن مسلسل كامل العدد +1، فهو من بطولة شريف سلامة في دور أحمد ودينا الشربيني في دور ليلى وبدرة في دور زوجة المرحوم عمر وآية سماحة في دور هنزادا وجيهان الشماشرجي في دور إنجي وصدقي صخر في دور كريم.

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بقلم إسراء حامد محمد