مشاكل لا تنتهي تعيشها ليلى مع أبنائها وزوجها، وتحاول دائما التوفيق بين أبنائها وأبناء زوجها، والحفاظ على بيتها، لذا يهتم الكثيرون بمتابعة ما يحدث في المسلسل، من خلال إتاحة موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة 11.

وتستعرض «الوطن» موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة 11، والتي تكون على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة 11

يعاد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة 11 في الأوقات التالية:

تكون إعادة المسلسل على قناة أون دراما الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وتقوم قناة ON فتقوم بعرض الحلقة الجديدة الساعة 7:30 مساء.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد +1 فتعرض على قناة أون دراما بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:05 مساء.

قصة مسلسل كامل العدد +1

وتدور قصة مسلسل كامل العدد +1 حول أحمد أحمد طبيب التجميل الذي يتقابل مع ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية تقف عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي تلك الظروف.