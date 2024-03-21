بعد مرور 10 حلقات من مسلسل كامل العدد +1، يحرص متابعو المسلسل من الجزء الأولى على مشاهدة الحلقات المتبقية في الجزء الثاني منه، والذي تدور أحداثه حول المواقف اليومية التي يتعرض لها كلا من دينا الشربيني في دور ليلى وشريف سلامة في دور أحمد وأبناءهم الثمانية الذين يعيشون في منزل واحد، إذ تحاول ليلى تنظيم المنزل وتنظيم حياة أبناءهم ولكنها تجد صعوبة في ذلك بسبب الضغوطات والمسؤوليات.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama اليوم

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama اليوم الخميس الموافق 21 مارس، فيتمّ عرض الحلقة الجديدة الساعة 6:05 مساء بالتزامن مع وقت الإفطار، ليتم إعادتها الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، كما يتم عرض الحلقة للمرة الثانية على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ومسلسل كامل العدد هو مسلسل اجتماعي أسري، يناقش قضية مهمة في المجتمع المصري بزواج الآباء الذين لديهم أبناء، ومحاولاتهم في أن يتقبل الأبناء بعضهم البعض، ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال وآية سماحة وإسعاد يونس وبدرة.