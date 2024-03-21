مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. دينا الشربيني تتقرب من زوجها في حضور ملك

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 حول الاستعداد لتنظيم حفل عيد ميلاد التوأم حسن وحسين أبناء دينا الشربيني، إذ حرص جدهم تيمور على تنظيم كل شيئ للحفل في منزله بأجواء المزرعة، وإعداد طعام خاص بالمزرعة أيضا، لمساعدة ليلى في إقامة حفل عيد ميلاد أبناءها، ولكن قامت «حياة» التي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس بدعوة الدكتورة ملك التي تعمل مع ابنها شريف سلامة في العيادة لحضور حفل عيد ميلاد التوأم.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

وحرصت ليلى أثناء عيد الميلاد وبحضور الدكتورة ملك على إظهار علاقتها الجيدة بزوجها أحمد أمامها، كما أنها جعلتها تجلس مع طفلها الرضيع حتى لا تقترب من زوجها بعد أن عرفت أنها تكن له مشاعر حب، كما قامت بسكب العصير عليها دون قصد عندما رأت البهلوان الذي جلبه صدقي صخر في دور كريم هدية لحسن وحسين، لنرى ما سيحدث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11؟.

وبعد محاولات كثيرة من ليلى لإظهار علاقة الحب القوية بينها وبين زوجها أمام الدكتورة ملك، أخبرتها جيهان الشماشرجي في دور إنجي بأن تلك الفتاة تظهر عليها ملامح طيبة وبريئة، ولا يمكن أن تأذي تلك الملامح أحد، لتوافقها ليلى في الرأي، وتنتهي أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1.