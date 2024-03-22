مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. غطاء زجاجة كاد يتسبب في سجن حزلقوم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي والذي يُعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، العديد من الأحداث الشيقة بعد القبض على حزلقوم.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

واستطاع حزلقوم فتح خزنة البنك بالمفتاح الذي حصل عليه جوني من موظف البنك ويخرج الصندوق الذي يكتشف أن بداخله غطا زجاجة مياه غازية، وبعدها يخطط للهروب بصحبة العصابة وعندما تستحيل جميع المحاولات يقرر تسليم نفسه وخروج العصابة مع الرهائن.

حزلقوم في المحكمة

وفي مشهد آخر بالمحكمة يعترف حزلقوم أنه اقتحم البنك للحصول على الصندوق الخاص به الذي تمت سرقته، وقبل النطق بالحكم يدخل الكبير إلى القاعة ومعه شهادة تثبت معاملة حزلقوم معاملة أطفال، ويقرر القاضي حبسة شهرا فقط بسبب دفع مبلغ كبير في شيء ليس له قيمة، حيث اشترى الصندوق بملايين الجنيهات وبداخله غطا زجاجة.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي يُعرض يوميا عقب أذان المغرب على قناة أون وفي نفس التوقيت على watch it.