دينا لـ«ع المسرح»: «تعرضت للخيانة أكثر من مرة لكن عملت نفسي مش عارفة»

أكدت الفنانة دينا، أنّ الصدمات التي تخص العمل، أهون كثيرًا من صدمات التي تتعلق بالأشخاص، قائلة: «حتى وجع الفلوس أسهل من وجع البني آدمين».

تعرضت للخيانة أكثر من مرة

وأضافت «دينا»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: أنها تعرضت للخيانة أكثر من مرة من عدة أشخاص، لكنها أظهرت عدم معرفتها، مواصلة: «أنا من الستات اللي بتعمل نفسها مش عارفة بالخيانة، بس بطلت ده دلوقتي، ومبحبش اتطلق بسبب الخيانة، ولا بحب أواجه راجل أنه خاين لإني أقوى منه، ولو أنا عايزة أطفشها هعرف، لكن خلاص أنا مش عايزة العلاقة فمش هعمل مجهود فيها».

رد فعلي تجاه الخيانة صعب

وتابعت: «ليه تكسري نفسك قدام راجل وتبيني نفسك ضعيفة من الخيانة، وأنا شوفت خيانتي بعيني مرة، كنت وقتها في تانية جامعة، ووقتها رد فعلي كان صعب».

واستطردت: «أنا اللي زيي ميتخانش أبدا، واللي اتخانت منهم بيعرفوا قيمتي بعدين وفعلا كلهم عرفوا».