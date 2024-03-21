دينا لبرنامج «ع المسرح»: أنا أقوى من إني أطلب الطلاق بسبب الخيانة

قالت الراقصة دينا إن من أكثر الخيانات التي تعرضت لها هي خيانة الصديق، حيث كانت لها صديقة لمدة 14 عامًا، وحين وقعت دينا في إحدى المشكلات من قبل وسئلت صديقتها عنها قالت: «معرفهاش، واتكسرت أوي ساعتها».

وأضافت دينا في تصريحاتها لبرنامج «ع المسرح» مع منى عبد الوهاب: «اتخنت كتير بس عملت نفسي مش عارفة، مبحبش أتطلق بسبب الخيانة ومبحبش أواجه الراجل إنه خاين، وأنا أقوى من كده، لأني لو عايزة أتطلق هعرف أتطلق، ولو أنا عايزة العلاقة دي تنتهي هعرف أخلي الراجل هو اللي يقولي أنا همشي وأنا أوافق».

وأكدت دينا: «في مرة واحدة شفت خيانتي بنفسي، كنت صغيرة في السن، في الفرقة الثانية من الجامعة، وناس قالولي روحي شوفي فرحت، شوفتهم، كسرت المكان على دماغهم، لكن ده شغل عيال صغيرة وكنت صغيرة ساعتها».