دينا لـ«ع المسرح»: «أعشق فريدة فهمي وأراها مصدر طاقتي.. وعمري ما أذيت حد»

قالت الفنانة دينا، إن شخصيتها لم تتغير على الإطلاق منذ طفولتها وحتى اللحظة الآنية، مشيرًة إلى أنها لديها القدرة على اتخاذ قرارتها بمفردها منذ طفولتها.

دور فريدة فهمي في حياة دينا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلة: «بحب فريدة فهمي من طفولتي وعاشقة لها، وكان نفسي أبقي زيها، وكانت هي مصدر الطاقة في حياتي، وأنا عندي 9 سنين أخدت قرار أني أدخل فرقة المدرسة للفنون الشعبية رغم أني كنت في البداية بعزف على آلة الكمانجا وكنت في فريق الكورال، وطول عمري بحب المزيكا، وحتى الآن بعرف أعزف شوية».

المطبات في حياتي سبب لتقويتي

وتابعت: «فيه مطبات بتقوي ومش بتضعف، هناك مطبات خلتني أشتغل أحسن وأنجح في الجامعة، ولما أعدي حاجة مش ببص عليها تاني، ولا كأنها جات أساسًا، ولو غلطت بقول أنا بني آدم طبيعي يغلط زى بقية الناس، الأهم أني مكونش آذيت أحد، وعمري ما أذيت حد حتى لو بدون قصد، لكن اتأذيت، ولما اتأذي أول حاجة بفكر فيها أني أقوم من جديد وأبقى كويسة».