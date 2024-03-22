«التحالف الوطني» يغير حياة «ماجدة» بمبادرة ازرع.. ضاعف محصول فول الصويا

ماجدة عزت بهجات، أصبح اسمًا معروفًا بين الفلاحين في محافظة المنيا، فهي سيدة من صغار المزارعين تقيم في مركز أبو قرقاص، تحدّت الظروف وحققت إنجازًا استثنائيًا بدعم من مبادرة «ازرع» للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

زراعة الفول الصويا مرتين في العام

لم تكتف ماجدة بزراعة الفول الصويا مرة واحدة، بل نجحت في زراعته مرتين، مستفيدة من دعم مبادرة «ازرع» وتوجيهات التحالف الوطني، حيث حقق المحصول في المرة الأولى إنتاجية تراوحت بين طن و800 كيلو و2 طن، بينما حقق في المرة الثانية طنًا واحدًا، بإجمالي 3 أطنان في العام.

التحالف الوطني يدعم صغار المزارعين

وأكدت «ماجدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني يدعم صغار المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور بنصف السعر، وشراء المحصول بسعر عادل ودفع ثمنه في اليوم التالي مباشرة من التوريد.

الدولة تهتم بصغار المزارعين

وعبّرت ماجدة عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في مؤتمر التحالف الوطني قبل عامين، مؤكدة اهتمامه الكبير بصغار المزارعين واستماعه لمشكلاتهم ومقترحاتهم.

وتطمح إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي، إيمانًا منها بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدة أهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول الصويا والقصب، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وتعتبر ابنة محافظة المنيا، نموذجًا ملهمًا لصغار المزارعين، حيث تُظهر قدرتها على تحقيق إنجازات عظيمة بدعم من الدولة والمجتمع. فهي تمثل رمزًا لروح التحدي والإصرار، وتجسيدًا لاهتمام الدولة بدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي من خلال مبادرة أزرع، التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بهدف تعزيز قدرتهم على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.