مؤسسات التحالف الوطني تستكمل مساعدات الأسر الأكثر احتياجا في رمضان

تتكاتف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتعظيم دورها التنموي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا خلال رمضان 2024؛ لاستكمال دور التحالف في التواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، وتوفير المساعدات اللازمة للأسر في مختلف محافظات الجمهورية، ونستعرض في السطور التالية جهود بعض مؤسسات التحالف.

خطة مؤسسات التحالف في رمضان 2024

وتعمل مؤسسات التحالف الوطني على توزيع عدد من الشنط الغذائية والوجبات، والإعانات النقدية، وكراتين المواد الغذائية، وتأتي أبرز جهود المؤسسات خلال عام رمضان 2024 كالتالي:

جمعية رسالة

- 18 ألفا و945 كرتونة وشنطة سلع غذائية

- 147 ألفا و70 وجبة ساخنة.

- 16 ألفا و460 وجبة سحور.

- 38 ألفا و40 وجبة إفطار طريق.

- 7850 كيلو لحوم بلدي ومستورد.

- إعانات نقدية إلى 7320 مستفيدا.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

وسيتم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية لخدمة 3 آلاف أسرة وتقدر بنحو 330 - 400 جنيه للكرتونة الواحدة.

جمعية الباقيات الصالحات

سيتم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية تقدر بنحو 300:400 جنيه للكرتونة.

سيتم توزيع من 300 لـ 400 وجبة يوميًا تقدر بنحو 150 جنيها للوجبة.

مؤسسة مرسال

- سيتم توزيع 3000 كارت سند بقيمة 500 جنيه للكارت الواحد.

- سيتم توزيع 70 ألف وجبة ساخنة تقدر بنحو 5 مليون جنيه.

مؤسسة الجود الخيرية

- سيتم توزيع 300 ألف وجبة يوميًا إجمالي التكلفة 19 مليونا و500 ألف جنيه.

- سيتم توزيع 50 ألف كرتونة إجمالي التكلفة 22 مليونا و500 ألف جنيه.