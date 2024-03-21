حقوق الإنسان بالنواب: رسائل الرئيس السيسي لواشنطن حاسمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له كانت واضحة وتحمل الحسم للولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة والمجتمع الدولي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء تحقق مكاسب متعددة للأوضاع الراهنة.

المساعدات الإنسانية

وقال «رضوان» في بيان له أصدره اليوم: إنه فى مقدمة هذه المكاسب إذا ما تم اجبار إسرائيل على الالتزام بمثل هذه المطالب المشروعة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن المكسب الثاني يتمثل في عدم عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رضوان أن المكسب الثالث يتمثل في حسم ملف التهجير القسري للفلسطينيين وأنه لا مجال للحدث حول هذا الملف بعد الرفض القاطع من الفلسطينيين أنفسهم لهذا الملف حرصاً منهم على عدم تصفية القضية الفلسطينية وضربها في مقتل.

الرؤية المصرية طرحها الرئيس السيسى العديد من المرات

وقال: المكسب الرابع فيتمثل في تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة، مؤكداً أن هذه الرؤية المصرية طرحها الرئيس السيسى العديد من المرات داخل مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية وخلال لقاءاته المتعددة مع قادة رؤساء وحكومات العالم وهي تتمثل في ضرورة إرغام إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.

وأكد النائب طارق رضوان أن واشنطن تقدر دور مصر وأكبر دليل على ذلك تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على تقدير الرئيس الأمريكي بايدن لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.