إزاي تبني جسر ثقة مع أختك على غرار مسلسل مسار إجباري.. 6 نصائح لتصبح أخ مثالي

بمجرد تعرضها للمضايقة داخل الجامعة، لم تتردد «فرح» والتي تقدم شخصيتها ياسمين العبد في الاتصال بشقيقيها «علي» والذي يؤدي شخصيته عصام عمر و «حسين» ويؤدي شخصيته أحمد داش لمساعدتها، ليكونا سندًا لها في ذلك الموقف الصعب، حيث تمكنا من استرداد حقها أمام عينيها، الأمر الذي وجب أن يتحلى به الأشقاء في التعامل مع شقيقاتهم كما جاء في مسلسل مسار إجباري.

هناك بعض النصائح ليكسب الأخ صداقة شقيقته، على غرار مسلسل مسار إجباري والتي قدمتها صفاء سعد أخصائية اجتماعية، خلال حديثها لـ«الوطن» ويمكن تناولها في التقرير التالي.

التواصل الفعّال

التواصل أحد أهم الأمور التي وجب الانتباه لها، عند التعامل مع شقيقتك، ومن شأنه بناء علاقة قوية بينك وبينها، إلى جانب ضرورة الإنصات إليها، لأن ذلك يعكس مدى اهتمامك بما تقوله، ويساعدها على التعبير عن مشاعرها بكل سهولة، وذلك عبر تحديد وقت مناسب من كل يوم للتحدث إليها وسماع مشاكلها.

الاحترام المتبادل

وجب أن يكون هناك حالة من الاحترام والاهتمام المتبادل بينك وبين شقيقتك، فهما أساس أي علاقة ناجحة، ويتم ذلك عبر مراعاة مشاعر بعضكما البعض وتجنب السلوكيات الجارحة أو الاستهزاء.

حل النزاعات بشكل بنّاء

قد تنشأ نزاعات بين الأخوة والأخوات من وقت لآخر، في هذه الحالة، وجب محاولة حلها بشكل بناء دون الإساءة إلى الآخر، وذلك عبر التحدث بصدق حول مشاكلكم والبحث عن حلول مشتركة.

دعم بعضكما البعض

الدعم من أفضل الطرق المعنوية، حيث يجب أن يدعم بعضكما البعض في اللحظات الصعبة، عن طريق تقديم المشورة والمساعدة عند الحاجة، وهذا من شأنه تعزيز روابط العلاقة بينكم، لجعلها أكثر تماسكَا.

القضاء على التنافسية الزائدة

التنافسية الزائدة بين الأخوة والأخوات قد تكون ضارة للعلاقة، لذا عليكم تجنب مقارنة أنفسكم ببعضكم البعض، بشكل مفرط والتركيز بدلاً من ذلك على تطوير أنفسكم بشكل فردي.

إنشاء ذكريات مشتركة

من المفترض على الأخوات قضاء وقت ممتع معًا وخلق ذكريات جميلة، وهذا من شأنه جعل العلاقة أكثر إيجابية ويعزز الترابط بينكم.