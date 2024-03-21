مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.. مفاجأة غير متوقعة بعد براءة صفوت مصباح

حالة من الترقب سيطرت على أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، بعد حصول الدكتور صفوت عصام على البراءة، بعد الحكم عليه بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي، فما تزال القضية تحمل العديد من التعقيدات، والإجابة على السؤال المهم: من القاتل الحقيقي لحبيبة؟

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

خلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، ألقي القبض على مسعد (محسن منصور) لتورطة في قضية مقتل الطالبة حبيية ورشوة خبير الطب الشرعي، إذ يواجه تهمة تزوير الأدلة الجنائية، ووكل له المحامي مجدي حشيش محامي آخر يعمل في مكتبه، ونصحه باتباع التعليمات والخوف على أبنائه.

وبعد خروج الدكتور صفوت مصباح، من السجن يلتقي بالمحامي مجدي حشيش لاستكمال العمل السري في شركة الأدوية الفاسدة، والحصول على الأبحاث التي أجرتها حبيبة، ويطلب منه التقرب من خديجة ابنة خالة حبيبة، للحصول على الأبحاث.

ما علاقة صفوت مصباح بشركة الأدوية؟

يلتقي الدكتور صفوت، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري بعلي (عصام عمر) وحسين (أحمد داش) وخديجة (مي الغيطي) لشكرهم على الوقوف بجانبه وإخراجه من السجن، بسبب تقديمهم دليل البراءة، لكن خلال الجلسة يظهر كارت شركة الأدوية الفاسدة في محفظة الدكتور صفوت، ليعد الأخوان التفكير في القضية وتحديد علاقة صفوت بهذه الشركة، ليبدأوا رحلة البحث من جديد فى علاقته بمجدي حشيش والشركة والقاتل الحقيقي لحبيبة.