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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11

كتب:

انتصار الغيطانى
01:01 م | الخميس 21 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11 اليوم،  الساعة 6:05 مساءً، فى حين تعرض سي بي سي دراما، احداث الحلقة 11 من المسلسل  الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة غدا تبدأ فى الساعة 6:00 صباحًا ومرة اخري الساعة 3:00 مساء.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11

هذا وقد شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل مسار اجباري، براءة الدكتور صفوت من تهمة قتل الطالبة حبيبة، وسعادة اسرة عمر البرنس بنجاح ابناءه فى تنفيذ وصيتة وتقديم دليل براءة الدكتور صفوت للنيابة، وتعهد المحامي مجدي حشيش لـ على "عصام عمر" انه سيقف ضد تهديدات مسعد لاسرتة، كما قرر على السفر للبعثة فى الخارج، خاصة بعد تعهد شقيقة حسين انه سيقوم برعاية اسرتة طوال مدة سفره، ويمكن متابعة الأحداث الجديدة مع موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 11

 

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