ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري.. ما علاقة صفوت مصباح بشركة الأدوية؟

شهد ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري أحداثا مثيرة، فقضية مقتل الطالبة حبيبة الكردي لم تنته عند إظار براءة الدكتور صفوت مصباح، حيث يتعين على خديجة «مي الغيطي» ابن خالة الطالبة المقتولة البحث عن المتهم الحقيقي لتقديمه للنيابة ومعاقبته.

ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري

وأثناء ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري جلس الدكتور عصام صفوت مع أبناء عمر البرنس لشكرهم على وقوفهم بجانبه وتقديم دليل براءته وإنقاذه من حبل المشنقة، يظهر في محفظته كارت لشركة الأدوية الفاسدة، والتي كانت وراء مقتل حبيبة بسبب أبحاث أجرتها بخصوص الشركة، ليساورهما الشك في علاقة صفوت بمجدي حشيش وما إذا كانوا شركاء واختلفوا مع بعضهم، وقرر مجدي التخلص منه عن طريق مقتل حبيبة التي جمعها به علاقة عاطفية قوية.

لذا يحاول علي «عصام عمر» وحسين «أحمد داش» في ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري الوصول إلى كل خيوط القضية، وكشف المستور ومعرفة الجاني الحقيقي، لا سيما أن أن اكتشوا صور تجمع الدكتور صفوت مصباح مع مجدي حشيش وشركات الأدوية الفاسدة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

وخلال ملخص الحلقة 11 مسلسل مسار إجباري جرى القبض على مسعد «محسن منصور» لتورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوة خبير الطب الشرعي، حيث يواجه تهمة تزوير الأدلة الجنائية، ووكل له المحامي مجدي حشيش محامي آخر يعمل في مكتبة ونصحه باتباع التعليمات والخوف على أبنائه.