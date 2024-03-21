مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.. عصام عمر يستعد للبعثة

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل مسار إجباري، قرار «علي» الذي يجسد دوره الفنان عصام عمر، بالسفر إلى الخارج لاستكمال دراسة القانون، بعد انتهائه من إثبات براءة الدكتور عصام في قضية قتل الطالبة حبيبة، وتتواصل الأحداث في الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري المذاع على أكثر من فضائية.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

وطمأن «حسين» الذي يجسد دوره أحمد داش، شقيقه «علي» بأنّه سيتولى رعاية والدته وأشقائه خلال فترة غيابة في البعثة، بعد التقارب الكبير الذى حدث بين العائلين، وارتباط «حسين» بأشقائه من زوجة والده الأولى «إحسان» التي تجسد دورها الفنانة صابرين.

وعلى الجانب الآخر، تكشف عن نوع البزنس الذى يربط الدكتور الجامعي صفوت وزوجته سناء والمحامي مجدي حشيش، الذي كان سببا في وفاة الطالبة حبيبة.