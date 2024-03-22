أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تراجع بقيمة 500 ألف جنيه

تراجعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة بلغت أكثر من 20%، وفي موديلات السيارات غالية الثمن وصلت نسبة التراجع إلى نحو 500 ألف جنيه، وذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك إذ وصل إلى 46 جنيهًا و60 قرشًا في آخر تحديث للبنك المركزي خلال تعاملات مساء أمس.

تراجع أسعار السيارات الجديدة

وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات، إنّ أسعار السيارات الجديدة خسرت نحو ربع ثمنها خاصة المركبات التي يزيد سعرها عن مليوني جنيه بنسبة انخفاض تصل إلى 500 ألف جنيه.

أسباب تراجع أسعار السيارات الجديدة

وأضاف «أبو المجد»، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ استقرار سعر صرف الدولار في البنوك ساهم في تراجع السيارات بشكل كبير، وسيساهم في زيادة المبيعات بعد تراجع أسعار السيارات ذات التجميع المحلي مثل نيسان صني وتيجو وغيرها.

أسعار السيارات الجديدة

تنشر الوطن أسعار السيارات الجديدة حسب آخر تحديث من معارض السيارات وهي كالتالي:

- سعر سيارة تويوتا كورولا 2024 بقيمة مليون و640 ألف جنيه بقيمة تراجع بلغت 300 ألف جنيه.

- سعر سيارة mgzs2024 بقيمة 960 ألف جنيه بقيمة تراجع 250 ألف جنيه.

- سيارة نيسان صني 2024 بلغت 920 ألف جنيه بقيمة تراجع 180 ألف جنيه.