تراجع كبير في أسعار السيارات الجديدة بالأسواق.. انخفضت 20%

شهدت أسعار السيارات الجديدة تراجعا داخل الأسواق اليوم 21-3-2024، إذ بلغت قيمة الانخفاض 20%، بعد استقرار سعر الدولار في مختلف البنوك، ليصل إلى ما يقرب من 46 جنيهًا، بحسب المعلن من شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية.

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار السيارات الجديدة والمستعملة داخل الأسواق، بحسب المعلن من شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية.

أسعار السيارات الجديدة

- سعر سيارة تيجو 2023 بلغ 990 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 20% كونها تجميع محلي.

- سيارة mg zs 2023 سعرها مليون و100 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 15% وهي من السيارات الصينية المستوردة.

سعر السيارات المستعملة

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.

سيارة بروتون ويرا

سيارة بروتون ويرا 2004، تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع،يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه، يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.

أسعار السيارات

وتراوح سعر سيارة اسبيرانزا شيري موديل 2006: بين 106 آلاف و125 ألفا.

وبلغ سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1998: بين 120 ألفا و130 ألف جنيه.

سجل سعر سيارة اوبل كورسا موديل 1994: بين 119 ألف جنيه و150 ألف جنيه.

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991: بين 120 ألفا و150 ألف جنيه.

سعر سيارة رينو ميجان موديل 1999: بين 125 ألفا و160 ألف جنيه.

سعر سيارة فولكس فاغن بوينتر موديل 2005: بين 135 ألفا و150 ألف جنيه.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1992: بين 140 ألف جنيه و160 ألف جنيه.

سعر سيارة اوبل كورسا موديل 1995: بين 140 ألف و150 ألف جنيه.